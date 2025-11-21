“Fenerbahçeli Kerem’in ‘Harry Potter’ sevincine Warner Bros’tan hukuki hamle”

Dünyanın önde gelen film yapım şirketlerinden Warner Bros, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun gol kutlamalarında ve sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter evrenine ait içerikleri kullanması üzerine hukuki girişimde bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunduğu dilekçede, "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi ifadelerin Türkiye'de tescilli markalar olduğu hatırlatıldı. Warner Bros bu markaların yalnızca kitap ve film serisiyle sınırlı olmadığını, küresel çapta bilinirliğe ve ciddi ticari değere sahip olduklarını vurguladı. Şirket ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun bu sevinci günlük yaşantısında da Harry Potter'ın gözlüğüyle dolaştığına dikkat çekti. Olayla ilgili Kerem Aktürkoğlu cephesinden bir açıklama yapılmadı. Ancak başarılı futbolcunun avukatlarının bu konuyla ilgili girişimlere başladığı iddia edildi.