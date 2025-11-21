PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

“Fenerbahçeli Kerem’in ‘Harry Potter’ sevincine Warner Bros’tan hukuki hamle”

Harry Potter’ın yapımcısı Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu’na savaş açtı. Ünlü futbolcunun taktığı gözlüğün bile Potter’ın tescilli markası olduğunu iddia etti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2025
Fenerbahçeli Kerem’in ‘Harry Potter’ sevincine Warner Bros’tan hukuki hamle

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyanın önde gelen film yapım şirketlerinden Warner Bros, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun gol kutlamalarında ve sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter evrenine ait içerikleri kullanması üzerine hukuki girişimde bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunduğu dilekçede, "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi ifadelerin Türkiye'de tescilli markalar olduğu hatırlatıldı. Warner Bros bu markaların yalnızca kitap ve film serisiyle sınırlı olmadığını, küresel çapta bilinirliğe ve ciddi ticari değere sahip olduklarını vurguladı. Şirket ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun bu sevinci günlük yaşantısında da Harry Potter'ın gözlüğüyle dolaştığına dikkat çekti. Olayla ilgili Kerem Aktürkoğlu cephesinden bir açıklama yapılmadı. Ancak başarılı futbolcunun avukatlarının bu konuyla ilgili girişimlere başladığı iddia edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
TAKVİM FETÖ’nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin’den TBMM’de Gülbahar gündemi
Türk Telekom
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti’de İmralı komisyonu: Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz
’TİP’ik provokasyon! Sera Kadıgil’in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin’den yalanlama! Kiev taslağı aldık dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL’ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
CHP’nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ’yü yalanlayıp TAKVİM’i doğruladılar: Önce hayır diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika’ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’ten bahis açıklaması: Bir operasyon daha olabilir
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Duhok’ta YPG’ye IKBY modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek’in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde