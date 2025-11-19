PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: MR sonuçları bekleniyor

Beşiktaş, pazarın ardından dün de bel ağrısını gerekçe göstererek idmana çıkmayan Rafa Silva’nın MR görüntülemesine girdiğini duyurdu. MR sonucunda bir sorun çıkmaması halinde oyuncu için hukuki süreç başlatılacak

Giriş Tarihi :19 Kasım 2025
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyüyor. Sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getireceğini belirten Portekizli futbolcu pazar gününün ardından dün yapılan idmana da bel ağrılarını gerekçe göstererek katılmadı. Siyah-Beyazlılar da idman sonrası yaptığı açıklamada Portekizli futbolcunun MR görüntülemesine girdiğini duyurdu. Beşiktaş, çıkacak sonuçta Rafa Silva'da herhangi bir soruna rastlanılmaması durumunda hukuki süreç başlatmayı planlıyor. 2 Kasımda'ki Fenerbahçe maçının ardından idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

