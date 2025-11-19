Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: MR sonuçları bekleniyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyüyor. Sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getireceğini belirten Portekizli futbolcu pazar gününün ardından dün yapılan idmana da bel ağrılarını gerekçe göstererek katılmadı. Siyah-Beyazlılar da idman sonrası yaptığı açıklamada Portekizli futbolcunun MR görüntülemesine girdiğini duyurdu. Beşiktaş, çıkacak sonuçta Rafa Silva'da herhangi bir soruna rastlanılmaması durumunda hukuki süreç başlatmayı planlıyor. 2 Kasımda'ki Fenerbahçe maçının ardından idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

