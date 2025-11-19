PODCAST CANLI YAYIN
Elemeleri 2. tamamlayan milliler artık gözünü play-off'a çevirdi!

2002’den beri süren Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen Ay-Yıldızlılar play-off engelini de aşıp 2026’daki finallerde olmayı hedefliyor. Kura çekimine ilk torbadan girecek ve yarı finali evinde oynayacak olan Milliler; Makedonya, İsveç, Romanya ve K.İrlanda’dan birisiyle eşleşecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda topladığı 12 puanla grup ikinciliğini garantileyen ve play-off oynamaya hak kazanan A Milli Takımımız yarın saat 15.00'te Zürih'te çekilecek kurada eşleşeceği rakibini bekliyor. Grup maçlarında sergiledikleri etkili performansla dikkatleri çeken Milli Takımımız'ın yıldızlarının kendi aralarında yaptığı konuşmalarda, "Kura çekiminden kim gelirse gelsin fark etmez. Biz bu oyunu devam ettirmemiz halinde herkesi geçeriz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Kurada 1. torbada yer alan Türkiye, 4. torbada yer alan bir takımla eşleşecek. 4. torbada muhtemel rakiplerimiz olarak Makedonya, İsveç, Romanya ve Kuzey İrlanda yer alıyor. Play-off karşılaşmaları Mart ayında start alacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finali evinde oynayacak Türkiye, 2 maçı da geçip 23 yıldır devam eden Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedefliyor.


HEPSI HARİKA OYNADI


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya ile alınan tarihi beraberliğin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuncularının performansından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, milli takımın Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attığını söyledi. Montella, güçlü rakiplerine karşı gösterilen mücadeleyi överek şunları kaydetti: "Gol yemeyen, dünyanın en iyi takımlarından birine iki gol attık. Oyuncularımın hepsi muhteşemdi. Bu beraberlik, Dünya Kupası'na katılma yolunda bize anahtar olacak." Takımın gelişiminden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Montella, "Biz çok iyi bir takımız. Bunu oyunumuzla her geçen gün dünyaya gösteriyoruz." dedi


ÜMİT MİLLİLER LİTVANYA'YI DEVİRDİ



2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçında Ümit Milli Takım, konuk olduğu konuk olduğu Litvanya'yı 2-1 yendi. Galibiyet gollerini 1 ve 76. dakikalarda Ali Habeşoğlu attı. Litvanya'nın tek golü ise 75. dakikada Domantas Sluta'dan geldi.

