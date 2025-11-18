Vincenzo Montella ispanya maçı öncesi konuştu

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İspanya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Buraya hazırlık maçı geçirmek için gelmedik. Çok önemli bir maç bizim için. Motivasyonumuz çok yüksek. Herkesi en iyi şekilde hazırladık. Hepimiz için bir test olacak. Yarın (bugün) istediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maçtan daha farklı, daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik" diye konuştu.

KENDİNİZİ KANITLAMAK İSTERSİNİZ

Tecrübeli hoca, "Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak" dedi. Montella, "Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.