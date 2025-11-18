Tam 9 futbolcu formasından uzak kalabilir

Galatasaray 1.5 aylık süreçte yaşadığı şansızlık ve futbolcularının aldığı cezalarla oldukça sancılı bir dönem geçiriyor.

Cimbom'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo yaklaşık 1 aylık aranın ardından formasına kavuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt maçında sakatlanan İlkay Gündoğan ise takımla yeni yeni idmanlara çıkmaya başladı. Trabzonspor maçında sakatlandıktan sonra ameliyat olan Yunus Akgün'ün ise 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte idmanda sakatlanan Berkan Kutlu'nun 3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi Bu süre zarfında milli takımlardan sakat dönen Osimhen, Abdülkerim ve Kaan'ın ise durumları belirsiz. Bu sürede bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da formasından uzak kalan isimler oldu. Zorlu bir fikstüre takımdaki eksiklerle giren ve rotasyonu daralan teknik direktör Okan Buruk'un nasıl bir kadro çıkaracağı merak konusu.



Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı FIFA 2026 Dünya Kupası play-off finali maçının ilk yarısında girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlık geçirdi. Sekerek soyunma odasına gelen yıldız futbolcu sakatlığından dolayı ikinci yarıya çıkamadı.

Karşılaşmanın ardından da Nijerya Futbol Federasyonu Osimhen ile ilgili, "Victor Osimhen, ilk 45 dakikanın ardından onu oyundan çıkmaya zorlayan bir sakatlık yaşadı" ifadelerini kullandı. İlk gelen bilgiler ise Osimhen'in arka adalesinden bir sakatlığı olduğu yönünde. Galatasaray yönetimi de yıldız futbolcusundan gelecek haberi gergin bir şekilde bekliyor.