Milli Takım’da İspanya maçı öncesi dört sakatlık, bir ceza: Kadro dağıldı

İspanya’ya karşı sakatlıkları süren Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Aral Şimşir ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek... Kaptan Hakan kadrodan çıkarılmıştı. İsmail Yüksek ise cezası nedeniyle yok...

Giriş Tarihi :18 Kasım 2025
Bulgaristan maçında sol kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan ile alt adalesinde sakatlık bulunan Aral Şimşir'in kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın ağrılarının sürdüğü, Kerem Aktürkoğlu'nun ise antrenman sonrası yapılan tıbbi kontrollerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyeceğinin belirlenmesi üzerine iki oyuncunun da aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Sarı kart cezalısı İsmail Yüksek de kamptan ayrıldı. Galatasaraylı Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. Bugün karşılaşacağımız İspanya'ya karşı önemli isimler forma giyemeyecek. Vincenzo Montella, İspanya'ya karşı sürpriz isimlere forma verebilir.

