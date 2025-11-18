PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’de golcü arayışı: Sörloth hamlesi heyecan yarattı

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya-Norveç maçını tribünden takip etti. Transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Sörloth’un canlı olarak izlendiği öğrenildi.

Youssef En Nesyri ve Jhon Duran'dan şu ana kadar beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe devre arasında 9 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Çok önemli isimleri listesine alan yönetimin gizli bir şekilde çalışmalara başladığı belirtiliyor. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları da önceki gün İtalya-Norveç maçını yerinde izledi. Torunoğulları'nın bu hamlesi, transfer listesinde yer aldığı iddia edilen
Alexander Sörloth konusunda taraftarları heyecanlandırdı. Başkan Sadettin Saran'ın Norveçli yıldıza büyük bir hayranlık duyduğu ve devre arasında transfer edilmesi için tüm şartları zorlayacağı konuşuluyor.

