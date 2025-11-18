PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’de En Nesyri ve Szymanski için devre arası planı

En Nesyri ve Szymanski için gelecek teklifleri değerlendirecek yönetimin beklentisi 40 milyon euro...

18 Kasım 2025
Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefindeki isimler olan Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetimin teknik direktör Domenico Tedesco'nun da kararıyla devre arasında 2 futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Yönetimin 2 oyuncu için 40 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu da gelen bilgiler arasında.
Sarı-Lacivertliler'in bu fiyatın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

