Edin Visca Gençlerin rol modeli

Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan Trabzonspor’un Boşnak yıldızı, genç oyunculara rehberlik ediyor.

Giriş Tarihi :18 Kasım 2025
Trabzonspor'un kaptanı Edin Vişça, bu sezon sahada fazla süre alamasa da soyunma odasındaki liderliği ve takım arkadaşlarına verdiği motivasyonla Bordo-Mavili ekipte iz bırakmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan Boşnak yıldız, genç oyunculara rehberlik ediyor.

2011'DE TÜRKİYE'YE GELDİ
TÜRKIYE'YE 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımına transfer olan Edin Vişça, 2022 yılının kış transfer döneminde ise Trabzonspor'a imza attı. Sezon sonunda ise Bordo-Mavili takımla şampiyonluk yaşayan Boşnak oyuncu, Başakşehir'in ardından Fırtına'da 2. şampiyonluğunu yaşadı.

