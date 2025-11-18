Edin Visca Gençlerin rol modeli

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un kaptanı Edin Vişça, bu sezon sahada fazla süre alamasa da soyunma odasındaki liderliği ve takım arkadaşlarına verdiği motivasyonla Bordo-Mavili ekipte iz bırakmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan Boşnak yıldız, genç oyunculara rehberlik ediyor.



2011'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

TÜRKIYE'YE 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımına transfer olan Edin Vişça, 2022 yılının kış transfer döneminde ise Trabzonspor'a imza attı. Sezon sonunda ise Bordo-Mavili takımla şampiyonluk yaşayan Boşnak oyuncu, Başakşehir'in ardından Fırtına'da 2. şampiyonluğunu yaşadı.

