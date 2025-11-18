PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Durant Alperen Şengün'e övgüler yağdırdı

Alperen takım arkadaşı Kevin Durant ile ilgili “Birbirimize çok güveniyoruz. Bu takımın neler yapabileceklerinin farkındayız. Her şey yolunda, daha da iyiye gidecek. Daha 12 maç oynadık. İlişkimiz zaten harika ama aramızdaki kimya daha da iyiye gidecek” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2025
Durant Alperen Şengün’e övgüler yağdırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NBA'DE Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında Orlando Magic'i normal süresi 102- 102 sona eren maçta uzatmalar sonunda 117-113 mağlup etti.
Milli yıldızımız 45 dakika parkede kaldığı mücadelede 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle double double yaptı. Alpi aynı zamanda maçı uzatmaya götüren basketi de kaydeden isim oldu.

DURANT'TAN 35 SAYI
Houston'ın bir diğer yıldızı Kevin Durant da maçı 35 sayı ile tamamladı. Karşılaşmanın ardından milli yıldızımıza övgüler yağdıran Kevin Durant, "Alpi gerçekten çok eşsiz bir yetenek. Daha önce alçak postta onun kadar dominant bir uzunla oynama fırsatım hiç olmamıştı. Açıkçası bu tür bir dominasyon, bugünün basketbolunda çok sık gördüğümüz bir şey değil. Yine de Alpi'nin oyununda bundan çok daha fazlası var" ifadelerini kullandı.
Houston uzatmada Orlando'yu Alperen'in 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistiyle yıktı.M illi yıldızımızın takım arkadaşı Kevin Durant, "Alpi çok eşsiz bir yetenek .Daha önce alçak postta onun kadar dominant bir uzunla oynamamıştım" dedi

KİMYALARI DAHA DA İYİ OLACAK
HOUSTON Rockets koçu Ime Udoka Alperen ve Durant'ın uyumuyla ilgili, "Alpi, boyalı alanda çok iyi bir karar verici ve skorer.
İkili sıkıştırmaları üstümüze çekiyoruz ve sonrasında Alpi'nin sayısal üstünlükten faydalanmasını bekliyoruz. İkili sıkıştırmalara bizim için iyi bir şey. Alpi alçak postta, KD ise yay gerisinde ikili sıkıştırmaları çekiyor. Bu da kalan herkes için alanları açıyor. İkisinin arasındaki kimya, gün geçtikçe giderek gelişiyor" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas’tan ilk tepki geldi
D&R - KİTAP
Başkan Erdoğan’dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
İmamoğlu’nun SİSTEM’i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat’ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: Benim Aybükem bir başkadır
Sivas’ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ’den yüzde 94,5’e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda alüminyum fosfit iddiası! Baba Servet Böcek’ten acı haber
Merdan Yanardağ’dan Gün gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6’dan hem talimat hem para aldı
İdefix
PKK ’Zap’t edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldi
Usta sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı: Türk Sanat Müziği öksüz kaldı
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Brezilya’nın yeni starı Fenerbahçe’ye!
İmamoğlu’ndan SİSTEM’atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere’ye kaçırdılar
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? İşte Asrın İnşası’nda güncel tablo
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İstanbul’a afetlere hazırlanması için 554,4 milyon avroluk finansman İstanbul'a afetlere hazırlanması için 554,4 milyon avroluk finansman Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı Call center dolandırıcıları Cehennem Necati bağlantılı çıktı Call center dolandırıcıları “Cehennem Necati” bağlantılı çıktı Aslı Bekiroğlu setteki samimiyetini anlattı: Dobralığım şımarıklık sanıldı. Set işçileriyle yemek yemem yasaklandı Aslı Bekiroğlu setteki samimiyetini anlattı: “Dobralığım şımarıklık sanıldı. Set işçileriyle yemek yemem yasaklandı" Huriye Helvacı’nın akrabasından şok eden sözler! Bizim bıraktığımız yer Osman’ın ölüm haberinin alındığı yer Huriye Helvacı'nın akrabasından şok eden sözler! Bizim bıraktığımız yer Osman'ın ölüm haberinin alındığı yer Türkiye, küresel lojistikte merkez üs: Asya’dan Avrupa’ya güvenli ticaretin yeni adresi Türkiye, küresel lojistikte merkez üs: Asya’dan Avrupa’ya güvenli ticaretin yeni adresi