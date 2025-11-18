Durant Alperen Şengün’e övgüler yağdırdı

NBA'DE Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında Orlando Magic'i normal süresi 102- 102 sona eren maçta uzatmalar sonunda 117-113 mağlup etti.

Milli yıldızımız 45 dakika parkede kaldığı mücadelede 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle double double yaptı. Alpi aynı zamanda maçı uzatmaya götüren basketi de kaydeden isim oldu.



DURANT'TAN 35 SAYI

Houston'ın bir diğer yıldızı Kevin Durant da maçı 35 sayı ile tamamladı. Karşılaşmanın ardından milli yıldızımıza övgüler yağdıran Kevin Durant, "Alpi gerçekten çok eşsiz bir yetenek. Daha önce alçak postta onun kadar dominant bir uzunla oynama fırsatım hiç olmamıştı. Açıkçası bu tür bir dominasyon, bugünün basketbolunda çok sık gördüğümüz bir şey değil. Yine de Alpi'nin oyununda bundan çok daha fazlası var" ifadelerini kullandı.

Houston uzatmada Orlando'yu Alperen'in 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistiyle yıktı.M illi yıldızımızın takım arkadaşı Kevin Durant, "Alpi çok eşsiz bir yetenek .Daha önce alçak postta onun kadar dominant bir uzunla oynamamıştım" dedi



KİMYALARI DAHA DA İYİ OLACAK

HOUSTON Rockets koçu Ime Udoka Alperen ve Durant'ın uyumuyla ilgili, "Alpi, boyalı alanda çok iyi bir karar verici ve skorer.

İkili sıkıştırmaları üstümüze çekiyoruz ve sonrasında Alpi'nin sayısal üstünlükten faydalanmasını bekliyoruz. İkili sıkıştırmalara bizim için iyi bir şey. Alpi alçak postta, KD ise yay gerisinde ikili sıkıştırmaları çekiyor. Bu da kalan herkes için alanları açıyor. İkisinin arasındaki kimya, gün geçtikçe giderek gelişiyor" diye konuştu.