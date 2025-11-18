A Milliler, kritik İspanya sınavında

Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlılar, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor.Türkiye, İspanya ile 13. kez karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, rakibine 7 kez yenilirken 4 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda 5 gol atan A Milliler kalesinde ise 23 gol gördü.AMilli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta 1 kez galip geldi. Milliler, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle 9 maç oynadı. Hiçbirini kazanamadı.