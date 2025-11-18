A Milliler, kritik İspanya sınavında

MAÇTA 12 PUANIMIZ VAR
E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlılar, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor.
5 ATTIK 23 YEDİK
Türkiye, İspanya ile 13. kez karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, rakibine 7 kez yenilirken 4 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda 5 gol atan A Milliler kalesinde ise 23 gol gördü.
AMilli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta 1 kez galip geldi. Milliler, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle 9 maç oynadı. Hiçbirini kazanamadı.