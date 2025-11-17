Tedesco’yu taktik planlamada soru işaretleri bekliyor

27 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında Ferencvaros'u ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, milli aranın ardından zorlu bir sınavla karşı karşıya. İsmail Yüksek ve Fred'in cezalı olması, takımın orta saha rotasını doğrudan etkilerken, Szymanski'nin sakatlığı da Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun elini kolunu bağladı. Bu gelişmeler, Tedesco'nun maç öncesi formasyon planlamasında ciddi bir soru işareti oluşturdu.



MERAKLI BEKLEYİŞ VAR

Buna ek olarak, genç oyuncu Bartuğ Elmaz'ın Avrupa listesinde yer almaması, üst üste gelen sıkıntılara bir yenisini ekledi. Sarı-Lacivertliler'de, özellikle defansif ve orta saha organizasyonunda Edson Alvarez'e büyük görev düşeceği belirtiliyor. Tedesco'nun, Meksikalı oyuncuya Ferencvaros karşısında dikkat etmesi gereken noktaları özel olarak anlatacağı öğrenildi. Fenerbahçe taraftarları, Macaristan ekibi karşısında takımlarının sahaya hangi dizilişle çıkacağını merakla beklerken, Tedesco'nun kadro ve taktik tercihleri maç öncesi en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.