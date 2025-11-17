PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray eksiklerle peş peşe zorlu randevularda

Sarı-Kırmızılılar Eren, Metehan ve Yunus Akgün olmadan yıl sonuna kadar hem lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoğun maç trafiğine girecek. Galatasaray, kasım ve aralık aylarında toplam 7 önemli karşılaşmaya çıkacak.

17 Kasım 2025
Galatasaray, yoğun döneme 22 Kasım tarihinde başlayacak ve sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bu mücadelenin ardından Okan Buruk'un öğrencileri, sadece 3 gün sonra 25 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
Aralık ayının ilk günü dev bir sınav Sarı-Kırmızılılar'ı bekliyor. Galatasaray, 1 Aralık'ta Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Derbinin ardından takım, Samsunspor ile Rams Park'ta oynanacak mücadeleye hazırlanacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR
Sarı-Kırmızılılar, yılın son Avrupa maçını ise 9 Aralık tarihinde deplasmanda Monaco karşısında verecek. Galatasaray, 2025 yılı öncesindeki lig maratonunu ise iki karşılaşmayla tamamlayacak. Buna göre Galatasaray, 13 Aralık'ta Antalyaspor deplasmanına çıkacak, 21 Aralık'ta ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maçlarda bahisten ceza alan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ile sakat Yunus Akgün oynayamayacak. Barış Alper'in formsuzluğu dikkat çekerken, Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

