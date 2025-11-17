PODCAST CANLI YAYIN
Edin Visca, Trabzonspor’da bu sezon forma bulmakta zorlanıyor

Visca, bu sezon Trabzon’da görev alamıyor. Tecrübeli futbolcu şampiyonluk yaşadığı Fırtına’da bu sezon 173 dakika sahada kaldı

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2025
Türkiye'de RAMS Başakşehir ve Trabzonspor formasıyla 15. sezonunu geçiren, istikrar ve performansıyla beğeni kazanan Edin Visca, bu sezon Bordo-Mavililer'de görev alamıyor.
İlk 12 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev yapan Visca, 173 dakika sahada görev yaparken skor katkısı sağlayamadı. Visca, haftada ortalama olarak 14 dakika forma giydi.
Edin Visca, Başakşehir'de 2019- 2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013- 2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.

