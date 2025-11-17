Edin Visca, Trabzonspor’da bu sezon forma bulmakta zorlanıyor

Türkiye'de RAMS Başakşehir ve Trabzonspor formasıyla 15. sezonunu geçiren, istikrar ve performansıyla beğeni kazanan Edin Visca, bu sezon Bordo-Mavililer'de görev alamıyor.

İlk 12 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev yapan Visca, 173 dakika sahada görev yaparken skor katkısı sağlayamadı. Visca, haftada ortalama olarak 14 dakika forma giydi.

Edin Visca, Başakşehir'de 2019- 2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013- 2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.