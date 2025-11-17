A Milli Takım’ın play-off Kabusu: 6 eşleşmede sadece 2 tur

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off oynamayı garantileyen A Milli Takımımız'ın play-off maçlarında gösterdiği performans futbolseverleri biraz ürkütüyor. 1999 yılından bu yana Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için 6 kez play-off maçı oynayan Türkiye sadece 2 kez turu geçen taraf olurken 4 maçta ise turnuvaların dışında kaldı. 1999 yılındaki Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda ile eşleşen Mustafa Denizli yönetimindeki Türkiye deplasmanda 1-1, iç sahada da 0-0 berabere kalarak turu geçmişti.

2001'de Şenol Güneş yönetiminde Avusturya'yı deplasmanda 1-0, evinde de 5-0 mağlup eden Türkiye rakibini turnuvanın dışına itti.

Ancak 2003'teki Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Şenol Güneş yönetiminde Letonya'ya elenen Türkiye, 2005'te de Fatih Terim yönetiminde Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye elendi. 2011'de Guus Hiddink ile Hırvatistan'a diş geçiremeyen Bizim Çocuklar, 2022'de de Kuntz yönetiminde Portekiz'e elendi.

A Milli Takımımız, Mart 'ta oynayacağı eşleşmeyi geçerek Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN KASIM AYI PLAY-OFF SINAVLARI