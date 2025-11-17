PODCAST CANLI YAYIN
A Milli Takım’ın play-off Kabusu: 6 eşleşmede sadece 2 tur

A Milli Takımımız 1999’dan bu yana oynadığı 6 play-off eşleşmesinden sadece ikisini geçebildi. Son oynanan 4 play-off maçında ise Letonya, İsviçre, Hırvatistan ve Portekiz’e karşı üstünlük sağlayamadık.

Giriş Tarihi :17 Kasım 2025
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off oynamayı garantileyen A Milli Takımımız'ın play-off maçlarında gösterdiği performans futbolseverleri biraz ürkütüyor. 1999 yılından bu yana Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için 6 kez play-off maçı oynayan Türkiye sadece 2 kez turu geçen taraf olurken 4 maçta ise turnuvaların dışında kaldı. 1999 yılındaki Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda ile eşleşen Mustafa Denizli yönetimindeki Türkiye deplasmanda 1-1, iç sahada da 0-0 berabere kalarak turu geçmişti.
2001'de Şenol Güneş yönetiminde Avusturya'yı deplasmanda 1-0, evinde de 5-0 mağlup eden Türkiye rakibini turnuvanın dışına itti.
Ancak 2003'teki Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Şenol Güneş yönetiminde Letonya'ya elenen Türkiye, 2005'te de Fatih Terim yönetiminde Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye elendi. 2011'de Guus Hiddink ile Hırvatistan'a diş geçiremeyen Bizim Çocuklar, 2022'de de Kuntz yönetiminde Portekiz'e elendi.
A Milli Takımımız, Mart 'ta oynayacağı eşleşmeyi geçerek Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN KASIM AYI PLAY-OFF SINAVLARI

Tarih Turnuva Rakip Skor Teknik Adam
13–17 Kasım 1999 Euro 2000 Elemeleri İrlanda 1-1 / 0-0 Mustafa Denizli
10–14 Kasım 2001 Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 0-1 / 5-0 Şenol Güneş
15–19 Kasım 2003 Euro 2004 Elemeleri Letonya 0-1 / 2-2 Şenol Güneş
12–16 Kasım 2005 Dünya Kupası Elemeleri İsviçre 0-2 / 4-2 Fatih Terim
11–15 Kasım 2011 Euro 2012 Elemeleri Hırvatistan 0-3 / 0-0 Guus Hiddink
24 Mart 2022 Dünya Kupası Elemeleri Portekiz 1-3 Stefan Kuntz

