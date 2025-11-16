Milliler Bulgaristan’ı 2-0 mağlup etti: Play-off garantilendi

Milliler Bulgaristan'ı 2-0 yenerek Dünya Kupası Elemeleri'nde 4. galibiyetini elde etti ve play-offu garantiledi. 5. dakikada gole çok yaklaştık. Köşe vuruşunda Abdülkerim kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. 18'de Hakan Çalhanoğlu'nun frikiğinde top barajdan döndü. Hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı kararını verdi.

Penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirdi: 1-0. 22'de Kerem topu klas aldı, uzak köşeye yerden şık bir vuruş yaptı. Kaleci Mitov müthiş bir kurtarışla topu kornere çeldi. 56'da Oğuz'un ortasında Kerem'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 58'de Rusev'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten oyun alanına döndü. 83'te Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Chernev topu kendi kalesine gönderdi: 2-0. Ay-Yıldızlılar, Bulgarlar'ı eli boş gönderdi.



BULGARİSTAN'A AYNI TARİFE



Türkiye, Bulgaristan'a rakip olduğu son 6 maçın 5'ini kazandı. Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetlerin tamamında 2+ gol attı. Toplamda ise Bulgaristan filelerini tam 17 kez sarstı. Montella'nın öğrencileri dün gece 2 golün dışında dünyaları kaçırdı.



İSPANYA GÜRCİSTAN'A GOL OLUP YAĞDI



Dünya Kupası Elemeleri'nde grubumuzdaki diğer maçta lider İspanya, Gürcistan'a acımadı. Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki maçta Boğalar, Gürcüler'i deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11. (pen.) ve 63. dakikalarda Oyarzabal, 22'de Zubimendi, 34'te Torres attı. 5 maçta 15 puana ulaşan ve yoluna kayıpsız devam eden Boğalar, rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başardı.