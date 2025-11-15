PODCAST CANLI YAYIN
Haydi çocuklar bitirin bu işi

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün saat 20.00’de Bulgaristan’ı konuk edecek. Puan ya da puanlar alırsak play-off oynamaya hak kazanacağız.

15 Kasım 2025
MİLLİ Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da komşumuz Bulgaristan'ı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde grubunda ilk 2'yi garantileyecek ve play-off oynayacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak... Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.

İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 gibi farklı bir skorla kazanmayı başarmıştı. Rakibimiz Bulgaristan, grubunda oynadığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. 4 maçta kalesinde 16 gol gördü. Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında bugün aynı saatte Gürcistan evinde grubun lideri İspanya'yı konuk edecek.


EN GÜÇLÜ ADAY İSVEÇ


A Milli Futbol Takımımız, play-off biletini alırsa rakibi yüksek ihtimalle İsveç olacak.


Türkiye, bugün oynayacağı Bulgaristan maçına odaklanırken play-off'taki muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı. Ay-Yıldızlılar, grupta ikinci olursa play-off etabına yüzde 99,6 ihtimalle ilk torbadan katılacak bu durumda Bizim Çocuklar'ın ilk maçtaki rakibi 8 takımdan biri olacak. Türkiye, yüzde 24.9 ihtimalle İsveç ile eşleşecek. İşte diğer rakiplerimiz: Moldova yüzde 19.9, yüzde 18.8 Kuzey İrlanda, yüzde 18.3 Galler, yüzde 6.8 Romanya, yüzde 6.5 Kuzey Makedonya, yüzde 0.1 Almanya.


100 YILLIK REKABET


Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı. Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 42 golüne, Bulgaristan, 44 golle yanıt verdi.


İKİ MAÇTA 10 GOL ATTI


A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son iki maçında 10 kez gol sevinci yaşadı. Bulgaristan'a 6, Gürcistan'a ise 4 gol attı.

