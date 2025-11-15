PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Folcarelli 12 maçta forma giydi: Trabzonspor Vanspor’u bekliyor

BU sezon Trabzonspor’da iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Antalyaspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu, diğer maçların tamamında forma giyerek bin 35 dakika sahada kaldı. Oyuncu Bordo-Mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Folcarelli, orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke’nin en güvendiği isimlerden biri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2025
Folcarelli 12 maçta forma giydi: Trabzonspor Vanspor’u bekliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BU sezon Trabzonspor'da iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Antalyaspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu, diğer maçların tamamında forma giyerek bin 35 dakika sahada kaldı. Oyuncu Bordo-Mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Folcarelli, orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en güvendiği isimlerden biri.


TRABZON- VAN MAÇI 3 ARALIK'TA


ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda birçok Süper Lig ekibi boy gösterecek. Trabzonspor, 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.30'da Papara Park'ta Vanspor'u ağırlayacak. Aynı tarihte 13.00'te Esenler Erok, Karagümrük'ü ağırlarken, 15.30'da Kocaeli, Karacabey'e konuk olacak. 18.00'de Göztepe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kozlarını paylaşacak. 2 Aralık'ta saat 13.30'da Konyaspor, Muş Spor ile karşı karşıya gelecek. 4 Aralık Perşembe ise, 13.00 Gaziantep FK, Yalova deplasmanına çıkacak. 18.00'de Antalyaspor, Silifke'ye konuk olurken, 20.30'da Çorum, Alanyspor'u ağırlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP’li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
Bakan Kurum A Haber’de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Almanya’dan gelen gurbetçi ailenin ölümü şüpheli bulundu!
Ekosistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İşadamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Yılmaz Özdil fondaş medyaya topa tuttu: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar
Ekosistemin Laleli’deki kara kasalarına operasyon!
Şam’da patlama sesleri! Üç katlı binaya füze isabet etti | Ölü ve yaralı var mı?
İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe: Yalnız kurt hücresi çökertildi | Rocket Chat’ten örgüte eleman devşiriyorlardı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Başkan Erdoğan’dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkiyalarına göz açtırılmayacak!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
CHP’li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Şehit Hamdi Armağan Kaplan’ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman’ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Rojin Kabaiş’in ölümünde çarpıcı detay? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray’a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
Ekosistemin kara kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya’da son yolculuğuna uğurlandı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11’i netleşti
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek? Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek? Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu? Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu? Call center dolandırıcıları Cehennem Necati bağlantılı çıktı Call center dolandırıcıları “Cehennem Necati” bağlantılı çıktı Sahilde aksilik! Yasemin Yürük’ün denizden telefon kurtarma çabası viral oldu Sahilde aksilik! Yasemin Yürük’ün denizden telefon kurtarma çabası viral oldu Bakan Kurum A Haber’de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru Rojin Kabaiş’in ölümünde kilit detay | Türkiye’den İspanya’ya diplomatik temas! Rojin Kabaiş'in ölümünde kilit detay | Türkiye’den İspanya’ya diplomatik temas!