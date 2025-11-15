Folcarelli 12 maçta forma giydi: Trabzonspor Vanspor’u bekliyor

BU sezon Trabzonspor'da iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Antalyaspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu, diğer maçların tamamında forma giyerek bin 35 dakika sahada kaldı. Oyuncu Bordo-Mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Folcarelli, orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en güvendiği isimlerden biri.



TRABZON- VAN MAÇI 3 ARALIK'TA



ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda birçok Süper Lig ekibi boy gösterecek. Trabzonspor, 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.30'da Papara Park'ta Vanspor'u ağırlayacak. Aynı tarihte 13.00'te Esenler Erok, Karagümrük'ü ağırlarken, 15.30'da Kocaeli, Karacabey'e konuk olacak. 18.00'de Göztepe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kozlarını paylaşacak. 2 Aralık'ta saat 13.30'da Konyaspor, Muş Spor ile karşı karşıya gelecek. 4 Aralık Perşembe ise, 13.00 Gaziantep FK, Yalova deplasmanına çıkacak. 18.00'de Antalyaspor, Silifke'ye konuk olurken, 20.30'da Çorum, Alanyspor'u ağırlayacak.