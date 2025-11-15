Fenerbahçe’de Tedesco’dan Duran Sürprizi

FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın yükselişinde Samandıra'da çalışan herkesin emeği olduğunu söyledi. Tedesco, "Geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün" dedi. Başarılı teknik adam, "Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım" diye konuştu.

DURAN FAZLA SÜRE ALACAK

Tedesco, "Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Yönetimden çok memnunum" ifadelerini kullandı. Tedesco, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın süresinin milli ara

sonrası artacağını da sözlerine ekledi.



BENİ ÇAYCI VE EMLAKÇI YAPTILAR



F.BAHÇE Futbol Direktörü Devin Özek, "Leverkusen'de sportif direktör yoktu, iki CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum" dedi.



TALİSCA İÇİN FLAŞ İDDİA



FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya medyasındaki haberlere göre Anderson Talisca, Türkiye'den ayrılmak istiyor ve ülkesine dönmeyi hedefliyor. Talisca'nın ülkesine dönmesi durumunda 3 kulüp öne çıkıyor; Corinthians, Flamengo ve Bahia. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 maçta görev alırken 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



VİLLA'NİN RADARINDA



Aston Villa, Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi için devre arasında harekete geçecek. Fenerbahçe'den Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarında... İngiliz ekibinin devre arasında Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçeceği ve resmi teklifi sunacağı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Jayden Oosterwolde'nin satışına sıcak bakıyor... Bu sezon tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



UEFA'DAN PLZEN'E CEZA



UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin Euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.