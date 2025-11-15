PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’de Tedesco’dan Duran Sürprizi

Domenico Tedesco, “Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim” şeklinde konuştu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2025
Fenerbahçe’de Tedesco’dan Duran Sürprizi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın yükselişinde Samandıra'da çalışan herkesin emeği olduğunu söyledi. Tedesco, "Geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün" dedi. Başarılı teknik adam, "Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım" diye konuştu.

DURAN FAZLA SÜRE ALACAK
Tedesco, "Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Yönetimden çok memnunum" ifadelerini kullandı. Tedesco, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın süresinin milli ara
sonrası artacağını da sözlerine ekledi.


BENİ ÇAYCI VE EMLAKÇI YAPTILAR


F.BAHÇE Futbol Direktörü Devin Özek, "Leverkusen'de sportif direktör yoktu, iki CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum" dedi.


TALİSCA İÇİN FLAŞ İDDİA


FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya medyasındaki haberlere göre Anderson Talisca, Türkiye'den ayrılmak istiyor ve ülkesine dönmeyi hedefliyor. Talisca'nın ülkesine dönmesi durumunda 3 kulüp öne çıkıyor; Corinthians, Flamengo ve Bahia. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 maçta görev alırken 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


VİLLA'NİN RADARINDA


Aston Villa, Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi için devre arasında harekete geçecek. Fenerbahçe'den Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarında... İngiliz ekibinin devre arasında Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçeceği ve resmi teklifi sunacağı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Jayden Oosterwolde'nin satışına sıcak bakıyor... Bu sezon tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.


UEFA'DAN PLZEN'E CEZA


UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin Euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP’li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
Bakan Kurum A Haber’de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Almanya’dan gelen gurbetçi ailenin ölümü şüpheli bulundu!
Ekosistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İşadamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Yılmaz Özdil fondaş medyaya topa tuttu: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar
Ekosistemin Laleli’deki kara kasalarına operasyon!
Şam’da patlama sesleri! Üç katlı binaya füze isabet etti | Ölü ve yaralı var mı?
İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe: Yalnız kurt hücresi çökertildi | Rocket Chat’ten örgüte eleman devşiriyorlardı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Başkan Erdoğan’dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkiyalarına göz açtırılmayacak!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
CHP’li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Şehit Hamdi Armağan Kaplan’ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman’ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Rojin Kabaiş’in ölümünde çarpıcı detay? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray’a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
Ekosistemin kara kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya’da son yolculuğuna uğurlandı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11’i netleşti
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek? Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek? Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu? Wagner savaşçısından ortalığı karıştıran iddia! Prigojin yaşıyor mu? Call center dolandırıcıları Cehennem Necati bağlantılı çıktı Call center dolandırıcıları “Cehennem Necati” bağlantılı çıktı Sahilde aksilik! Yasemin Yürük’ün denizden telefon kurtarma çabası viral oldu Sahilde aksilik! Yasemin Yürük’ün denizden telefon kurtarma çabası viral oldu Bakan Kurum A Haber’de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru Rojin Kabaiş’in ölümünde kilit detay | Türkiye’den İspanya’ya diplomatik temas! Rojin Kabaiş'in ölümünde kilit detay | Türkiye’den İspanya’ya diplomatik temas!