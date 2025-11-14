Fenerbahçe’de Oosterwolde çıkışı! Rüdiger gündemde

TEDESCO yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, transferde önemli isimlerin peşinde. Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde'nin satışı gündeme geldi. Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusuyla yollarını ayırırsa Real Madrid'in 32 yaşındaki Alman yıldızı Antoino Rüdiger ile temasa geçecek. Yönetimin, devre arasında Oosterwolde'ye gelecek teklifleri bekleyeceği ve istediği rakamlara ulaşılması durumunda Hollandalı yıldızı satacağı gelen bilgiler arasında.

