Fenerbahçe’de Oosterwolde çıkışı! Rüdiger gündemde

FENERBAHÇE, Jayden Oosterwolde’yi elden çıkarırsa Real Madrid’in Alman stoperi Antoino Rüdiger’i gündemine alacak

Giriş Tarihi :14 Kasım 2025
TEDESCO yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, transferde önemli isimlerin peşinde. Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde'nin satışı gündeme geldi. Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusuyla yollarını ayırırsa Real Madrid'in 32 yaşındaki Alman yıldızı Antoino Rüdiger ile temasa geçecek. Yönetimin, devre arasında Oosterwolde'ye gelecek teklifleri bekleyeceği ve istediği rakamlara ulaşılması durumunda Hollandalı yıldızı satacağı gelen bilgiler arasında.

Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev