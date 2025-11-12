A Milli Takımızın hazırlıkları devam ediyor

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların hazırlığını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, öncelikle fitness salonundaki antrenman hazırlığıyla başladı.

Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından pas ve hücum çalışmaları yaptı. Aerobik koşular ile antrenman son buldu. Milli takım bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.