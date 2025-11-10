Manchester City dev maçı farklı kazandı: Liverpool’u 3-0 yendi
Premier Lig’in haftanın en önemli mücadelesinde Manchester City, sahasında Liverpool’u 3-0 mağlup etti. Haaland bir penaltı kaçırsa da 29. dakikada takımını öne geçirdi. Gonzalez 45+3’te, Doku ise 63. dakikada farkı artırarak galibiyeti perçinledi.
İngiltere Premier Ligi'nde haftanın en önemli maçında Manchester City konuk ettiği Liverpool'u 3-0 yenmeyi başardı. Rakibi karşısında maçın başından itibaren amansız bir baskı kuran ev sahibi ekip 13'te Haaland'la bir penaltı kaçırdı. Haaland 29'da skoru 1-0 yapan golü attı. Gonzalez 45+3'te farkı ikiye çıkardı. 63'te Doku attığı golle skoru 3-0 yaptı. M.City karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.