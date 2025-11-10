Galatasaray’ın iptal edilen golü olay yarattı! Taraftardan VAR tepkisi

Kocaelispor ile Galatasaray arasındaki maçta en çok tartışılan pozisyon şüphesiz Osimhen'in ağlara gönderdiği sonrasında ise ofsayt gerekçesiyle iptal edilen goldü. Karşılaşmanın 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı gol sonrası VAR hakemi Ali Şansalan pozisyonu incelemek için orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı. İnceleme sonrası Galatasaray'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, ofsayt pozisyonu için çekilen çizginin hatalı olduğunu iddia etti.