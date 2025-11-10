Galatasaray’ın deplasman serisi sona erdi! Rekor fırsatı kaçtı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Galatasaray, deplasmanda 9 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en uzun deplasman serisini tekrarlama fırsatını kaçırdı. Cimbom, dış sahada 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 12 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.