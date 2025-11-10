Galatasaray’ın deplasman serisi sona erdi! Rekor fırsatı kaçtı
Kocaelispor’a 1-0 yenilen Galatasaray, deplasmanda 9 maç sonra ilk kez mağlup oldu. Tarihindeki en uzun dış saha serisini tekrarlama fırsatını kaçıran Sarı-Kırmızılılar, bu sezon deplasmanda 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı; 12 gol atarken sadece 2 gol yedi.
