Fenerbahçe Lider Galatasaray ile olan puan farkını 1’e indirdi

Fenerbahçe Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi. Sarı-Lacivertliler, 38. dakikada golü buldu. Frikik organizasyonunda top Asensio ile buluştu. İspanyol yıldız, köşeye vurdu ve top ağlara gitti: 1-0. Fenerbahçe, 2 dakika sonra farkı 2'ye çıkarttı. Fred'in içeriye çevirdiği topta Nene topu filelerle buluşturdu: 2-0.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

50'DE Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Nene net bir vuruşla skoru 3-0 yapan golü attı. 53'te Cardoso içeri çevirdi, kale önünde Onugkha affetmedi: 3-1.

63'te Fred'in müthiş pasında Kerem Aktürkoğlu tek vuruşla skoru 4-1'e taşıdı.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Kayseri- sporlu Onugkha farkı 2'ye indiren golü kaydetti: 4-2... 87'de Bartuğ'un sert şutunu kaleci Onurcan kurtardı.

90+3'te Tuci'nin kafa vuruşu direkten geri geldi. Fener, 3 puanı 4 golle aldı.