PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aslan 19 maç ve 225 gün sonra süper lig’de yenilgiyle tanıştı

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3 golle deviren Galatasaray, Kocaeli'de yokları oynadı ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 45'te Agyei attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2025
Aslan 19 maç ve 225 gün sonra süper lig’de yenilgiyle tanıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Namağlup ünvanını kaybeden Cimbom, zirve yarışında yara aldı Galatasaray, Kocaeli deplasmanından çıkamadı:
0-1. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, eski yıldızı Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a karşı kötü bir futbolla kaybetti ve taraftarını kahretti.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI
HENÜZ 3. dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ahmet'in arka direğe yaptığı ortada Tayfur'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 14'te Tayfur Bingöl yine müsait bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır harika bir kurtarışla gole izin vermedi. 45'te Agyei sol ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 63'te Kocaelispor atağında Agyei'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 66. dakikada Galatasaray etkili geldi. Barış Alper'in sol ayağının içiyle yaptığı vuruşu savunmada Tarkan kale çizgisi üzerinden çıkardı. Kalan dakikalarda Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıksa da sonuç değişmedi. Süper Lig lideri Galatasaray 12. maçında ilk yenilgisini aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze’ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Türk Telekom
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli’deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya’dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli’de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
İdefix
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
Eğlence mekanında korkunç saldırı: Yüzüne kolonya dökülüp ateşe verildi | O cani tutuklandı
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail’in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi
Doğu Akdeniz’de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı intikam tatbikatı | Türkiye Kıbrıs’ı yedirmeyecek
Fenerbahçe’ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli’de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan’dan Özel’in hadsiz sözlerine yanıt: Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!
Mandalinci İmamoğlu’nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP’li Kadıköy Belediyesi CHP’li Bodrum Belediyesi’ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ’den CIA’ye MOSSAD’dan İsrail’e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM’den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...