Aslan 19 maç ve 225 gün sonra süper lig’de yenilgiyle tanıştı

Namağlup ünvanını kaybeden Cimbom, zirve yarışında yara aldı Galatasaray, Kocaeli deplasmanından çıkamadı:

0-1. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, eski yıldızı Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a karşı kötü bir futbolla kaybetti ve taraftarını kahretti.



ÇİZGİDEN ÇIKARDI

HENÜZ 3. dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ahmet'in arka direğe yaptığı ortada Tayfur'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 14'te Tayfur Bingöl yine müsait bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır harika bir kurtarışla gole izin vermedi. 45'te Agyei sol ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 63'te Kocaelispor atağında Agyei'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 66. dakikada Galatasaray etkili geldi. Barış Alper'in sol ayağının içiyle yaptığı vuruşu savunmada Tarkan kale çizgisi üzerinden çıkardı. Kalan dakikalarda Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıksa da sonuç değişmedi. Süper Lig lideri Galatasaray 12. maçında ilk yenilgisini aldı.