Antalya’da moral bulan Beşiktaş kritik bir döneme giriyor

Beşiktaş, ligde milli aradan sonra kritik bir döneme giriyor. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.

Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.

Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla büyük bir avantaj elde edecek olan Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da fikstürü fırsata çevirmek adına plan yaptığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'ın önündeki maç programı şöyle: Samsun, Karagümrük (D), Gaziantep, Trabzon (D), Rize, Kayseri, Eyüp (D), Konya, Alanyaspor, Başakşehir (D), Göztepe.