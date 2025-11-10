PODCAST CANLI YAYIN
Antalya’da moral bulan Beşiktaş kritik bir döneme giriyor

Kartal’ın, ara sonrası 11 maçından 10’u İstanbul’da, 7’si TÜPRAŞ’ta. Sadece Trabzon maçı deplasmanda. Sergen Yalçın süreci anahtar olarak görüyor

Giriş Tarihi :10 Kasım 2025
Antalya’da moral bulan Beşiktaş kritik bir döneme giriyor

Beşiktaş, ligde milli aradan sonra kritik bir döneme giriyor. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.
Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.
Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla büyük bir avantaj elde edecek olan Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da fikstürü fırsata çevirmek adına plan yaptığı öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar'ın önündeki maç programı şöyle: Samsun, Karagümrük (D), Gaziantep, Trabzon (D), Rize, Kayseri, Eyüp (D), Konya, Alanyaspor, Başakşehir (D), Göztepe.

