Gamze Altun’dan Riyad’da altın yağmuru

SUUDİ ARABİSTAN'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyalar milli halterci Gamze Altun'dan geldi. Kadınlar 48 kilo kategorisinde yarışan Altun, koparmada 72 kilo, silkmede 100 kilo ve toplamda 172 kilo kaldırarak üç ayrı branşta da altın madalya kazanmayı başardı. Riyad'da madalya alan diğer sporcularımız şu şekilde: Halter'de Burak Aykun 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Judo: Tuğçe Beder 1 altın, Salih Yıldız 1 altın. Yüzme: Selinnur Sude 1 altın, Belis Şakar 1 bronz, Kuzey Tunçelli 1 altın.

