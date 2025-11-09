SON DAKİKA
Galatasaray Lookman için Atalanta ile resmi görüşmelere başlıyor

Atalanta’yı sosyal medya hesabından takipten çıkan ve paylaşımlarını silen Ademola Lookman, Galatasaray ile görüşmelerini sıklaştırdı...

09 Kasım 2025
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir konuma gelen Galatasaray devre arasında yapacağı transferlere odaklandı. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Cimbom'un transfer listesinde yer alan Atalanta'nın Nijeryalı forveti Ademola Lookman'dan yeni bir hamle geldi.

2027'DE BİTİYOR


LOOKMAN, Atalanta'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı ve İtalyan ekibiyle ilgili paylaşımlarını sildi. Yıldız oyuncunun G.Saray ile görüşmelerini sıklaştırdığı ve "Devre arasında G.Saray'da forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi. Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği transferin bitirilmesini istediği gelen haberler arasında. Atalanta'da sezon başında da kadro dışı kalan ve daha sonra kadroya dönen Lookman, bu sezon 9 maçta süre buldu ve 1 gol attı. 40 milyon Euro piyasa değeri olan Lookman'ın Atalanta ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.


LİDER KOCAELİ SINAVINDA


Süper Lig'de lider Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sakatlıkları devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.


HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ya da 16 takım arasında yer alarak hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.
Özbek, "Şampiyonlar Ligi, çok çetin bir yer. Takımıma güveniyorum. Gevşemeden ve konsantrasyonu kaybetmeden bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.


ZANİOLO PİYANGOSU

G.SARAY'IN Udinese'ye kiraladığı Zaniolo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Udinese, Zaniolo'nun bonservisinin yüzde 50'sini almayı hedefliyor. G.Saray bu durumda 5 milyon Euro kazanacak. Transfer bonuslarla gerçekleşirse rakam 10 milyon Euro'ya çıkacak.


GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM


G.SARAY, milli yıldız Yunus Akgün'ün fıtık ameliyat olduğunu açıkladı. Milli oyuncu, "En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

