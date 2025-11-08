PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş Sergen Yalçın’ın “Kazanmak zorundayız” mesajıyla sahaya çıkacak!

Beşiktaş,Trendyol Süper Lig’in 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanında Sergen Yalçın’ın “Kazanmak zorundayız” mesajıyla sahaya çıkacak. F.Bahçe maçında ceza alan Teknik Direktör Yalçın’ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz takımın başında olacak

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşarak zirve yarışında geride kaldı. Bu durum, Antalyaspor maçının önemini daha da artırıyor. Kartal'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantıda oyuncularına net mesajlar veren Yalçın'ın, "Kazanmak zorundayız. Bu maçta ben yanınızda olamayacağım cezalıyım. Zirveden daha fazla uzaklaşamayız.

Fenerbahçe maçı ile kredimizi bitirdik. Derbi mağlubiyetini unutun. 3 puana odaklanın. Size güveniyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi. Siyah- Beyazlılar için bu maç, hem moral hem de ligdeki konum açısından büyük önem taşıyor. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında Siyah-Beyazlılar'ın kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın liderlik etmesi bekleniyor


CERNY 10 NUMARAYA


Antalya ile oynanacak maç öncesinde Rafa'nın yokluğu dikkat çekiyor. Yokluğunda, Vaclav Cerny'nin 10 numara pozisyonunda sahaya çıkması bekleniyor. Bu sezon ilk kez 11'de forma giymesi beklenen Jota da, bu maçta kanatta görev alacak.


KARTAL ÇIKIŞ PEŞİNDE

Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Antalya maçını kazanarak zirveden uzaklaşmak istemiyor.


TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Ligde Siyah-Beyazlılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puan topladı ve zirve yarışından uzaklaştı. Kırmızı- Beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanda. Bu maçla birlikte Kartal çıkış arıyor. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç beIN Sports 1'den ekrana gelecek.

