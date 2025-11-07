Sergen Yalçın'dan Abraham hakkında flaş sözler! "Ben olsam almazdım"

Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah- Beyazlı ekip, ligde toparlanmak ve eksik bölgelerdeki sorunları gidermek adına antrenmanlarını yüksek tempoda sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımda tespit ettiği eksikleri Başkan Serdal Adalı ile paylaşırken, ocak ayı transfer dönemi için bazı isimleri yönetime ilettiği öğrenildi. Özellikle forvet hattında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Yalçın'ın, bu bölgeye takviye yapılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Yalçın'ın, mevcut kadro içinde performansından memnun olmadığı futbolcularla ilgili de açık bir değerlendirme yaptığı iddia edildi. Deneyimli teknik adamın, "Ben olsam sezon başında Tammy Abraham'ı transfer etmezdim. Onun performansından memnun değilim. Ama yapacak bir şey yok, bu sezon elimizdeki mevcut isimlerle devam edeceğiz" dediği ileri sürüldü.



PFDK CEZALARI AÇIKLADI

PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun'a ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.