En-Nesyri kritik anlarda sessiz kaldı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti. Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen En-Nesyri, takımının üstünlüğü yakalamasına engel olan isimlerden biri olmuştu. Taraftarın büyük beklentiyle izlediği golcü futbolcu, Viktoria Plzen karşılaşmasında da etkisiz bir görüntü sergiledi. Sahada kaldığı süre boyunca rakip savunma arasında kaybolan ve gol yollarında etkisiz kalan En-Nesyri, bir kez daha vasatı aşamadı.