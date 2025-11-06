Cimbom şeytanın bacağını kırdı!

Galatasaray dış sahada 10 maçtır maç kazanamama serisine Ajax önünde son verdi. Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'da Ajax'ı mağlup ederken 10 maç sonra deplasmandan galibiyetle döndü. Son olarak 2023-2024 sezonunda İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yenmeyi başaran Cimbom o karşılaşmadan sonra oynadığı 10 karşılaşmadan galip ayrılmayı başaramamıştı. Galatasaray 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 Avrupa Ligi maçında 7 mağlubiyet 3 beraberlik almıştı. Galatasaray böylece 10 maç sonra galip gelmeyi başardı.