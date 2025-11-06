PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom şeytanın bacağını kırdı!

Galatasaray dış sahada 10 maçtır maç kazanamama serisine Ajax önünde son verdi. Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'da Ajax'ı mağlup ederken 10 maç sonra deplasmandan galibiyetle döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2025
Cimbom şeytanın bacağını kırdı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray dış sahada 10 maçtır maç kazanamama serisine Ajax önünde son verdi. Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'da Ajax'ı mağlup ederken 10 maç sonra deplasmandan galibiyetle döndü. Son olarak 2023-2024 sezonunda İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yenmeyi başaran Cimbom o karşılaşmadan sonra oynadığı 10 karşılaşmadan galip ayrılmayı başaramamıştı. Galatasaray 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 Avrupa Ligi maçında 7 mağlubiyet 3 beraberlik almıştı. Galatasaray böylece 10 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özgür Özel’e jet soruşturma! AK Parti’den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
Ekosistem kasası Tuncay Yılmaz’ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ’den İmamoğlu İnşaat’a giden milyonlar
Borsa İstanbul
Hollanda’da Aslan’ın ’Ajax’ sesleri!
İstanbul’da kritik görüşme: Masada Gazze’de ateşkes | Başkan Erdoğan’a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: Aktif olarak oynamadık
Türk Telekom
Özgür Özel’in ’kaçtı’ iddiasına Aziz İhsan Aktaş’tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
Kuruluş Orhan ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey’den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu’da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan’dan Cumhur İttifakı mesajı: Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak | Demirtaş için yargı ne derse o olur
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
Beşiktaş’ın 15 numarasıydı! Futbolu bıraktı dönerci oldu: Burada bana söven yok
Ekosistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum | Topu Tuncay Yılmaz’a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP’li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... Mansur Yavaş’ın emaneti krize yol açtı: PM ve MYK’da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ’cü kaçtı! CHP’li Cemil Çiçek Hollanda’ya firar etti... Erişim engeli korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Mahkeme CHP’nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM’e verdi: Görevimizin başındayız
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özgür Özel’e jet soruşturma! AK Parti’den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz Gebze faciasında kahreden an! Ailesini kaybeden Dilara’ya acı haber verildi Gebze faciasında kahreden an! Ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu! İşte son görüntüleri... Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu! İşte son görüntüleri... Muazzez Abacı’nın sağlık durumunda yeni gelişme: Yoğun bakıma alındı! Muazzez Abacı’nın sağlık durumunda yeni gelişme: Yoğun bakıma alındı! Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen’in Osmanlı hayranlığı: Rusların saygı duyduğu tek güç! Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in Osmanlı hayranlığı: Rusların saygı duyduğu tek güç! Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed’e hakaret Başkan Erdoğan’a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan’a yeni iddianame şoku Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku