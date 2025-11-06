PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi! | Suudi devi Al Ahli devrede

Benfica’da eski sportif direktörü olan ve aynı görevi şu an da Al Alhi’de sürdüren Rui Pedro Braz’ın Portekizli yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi. Körfez ekibinin devre arasında Beşiktaş ile temasa geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Portekizli yıldızı transfer listesini eklediği öğrenildi.

Benfica'nın eski sportif direktörü olan ve şu anda aynı görevi Suudi ekibinde sürdüren Rui Pedro Braz'ın Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı Al Ahli'ye getirmek istediği de gelen haberler arasında. Körfez ekibinin devre arasında Rafa'nın transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Son dönemde Sergen Yalçın'la arasında sorun olduğu iddia edilen Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

ÇİFTE AYRILIK KAPIDA


Beşiktaş'ta ocak ayındaki ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Takıma 3-4 oyuncu takviyesi yapması beklenen yönetimin Sergen Yalçın'ın kararıyla birkaç oyuncu ile de yollarını ayıracağı ifade ediliyor. Deneyimli teknik adamın şu ana kadar performanslarından memnun kalmadığı David Jurasek ve Jonas Svensson ile yolların ayrılmasını talep ettiği de gelen haberler arasında, Yönetimin iki ismin yerine sağ ve sol bek arayışlarına başladığı da ifade ediliyor.


YALÇIN VE KÖKÇÜ PFDK'YA SEVK EDİLDİ


Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret' nedeniyle, Orkun Kökçü ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sergen Yalçın en az 4 maç ceza ile karşı karşıya. Kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alması beklenen Yalçın'ın hakaretten de 3 maç ceza alma ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

