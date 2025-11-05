Okan Buruk oyun hakkında bilgi verdi! "Yine cesur oynayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynayacakları Ajax maçı öncesinde konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Maça iyi başlamalıyız. Bizi zorlayacak bir takım var önümüzde. Önceki maçları bizi yanıltmasın, en iyi durumunda bir Ajax olmasa da güçlü oyunculara sahipler. Son iki maçımızda altı puan aldık, olası bir galibiyet bizi bambaşka yerlere getirecek. Büyük hayaller kurmamız için bu maçın önemi büyük" dedi. Buruk, "Biz hep cesur oynadık, yine cesur oynayacağız, ödün vermeyeceğiz. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık, yine aynısı olacak" diye konuştu.