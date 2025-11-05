Galatasaray Ajax karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. Cimbom bugün oynayacağı maçla birlikte Hollanda ekiplerine karşı 13. kez sahaya çıkacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan ve bu karşılaşmayı 2-1 kaybeden Galatasaray, daha önce bu ülkeden PSV ve AZ Alkmaar'ın rakibi olmuştu. Ancak Cimbom bu takımlarla deplasmanda oynadığı maçlarda henüz galip gelemedi. Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Cimbom bugün konuk olacağı Ajax'ı mağlup ederek bu kötü seriyi sonlandırıp Hollanda deplasmanlarındaki ilk gali biyetini almayı hedefliyor