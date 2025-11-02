SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yıldızlardan kötü performans

Maç öncesi çok şeyler beklenen Osimhen, Icardi, Sane, Onuachu ve Augusto gibi isimler dün büyük hayal kırıklığı yarattı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2025
Yıldızlardan kötü performans

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dev mücadele öncesinde iki takımın hücumdaki yıldızlarının sahne alması bekleniyordu. Ancak Victor Osimhen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Paul Onuachu ve Felipe Augusto gibi isimler beklentilerin çok altında kaldı. Galatasaray sadece 5 kez isabetli şut çekebilirken, konuk Trabzonspor da 2 kez çerçeveyi bulabildi. Cimbom 1.31 gol beklentisi yakalayabilirken, Fırtına'nın gol beklentisi ise 0.47'de kaldı. Yıldızları suskun kalan ev sahibi ekip bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçtan gol atmadan ayrılırken, Trabzonspor ikinci İstanbul deplasmanında da golle buluşamadı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu’nun bilgisi vardı
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
D&R
Beyaz Saray’da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
İran’ın Şiraz kentinde tüpler gökyüzüne fırladı: LPG dolum tesisinde dehşet anları kamerada!
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun’un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan’ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul’da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: İstanbul’da fetret’e razı değiliz
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde bir araya geldi!
Nun Okulları’ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak’tan ailelere kök çağrısı | Batı’yı taklit ederek Batı’nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç’tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11’leri netleşti! Kartal ve Kanarya’nın dev randevusu
İstanbul’da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan’dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Tedesco’nun ilk transferi Almanya’dan! Genç yıldız Fenerbahçe’ye doğru
Yeşilçam’da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze’de çökme endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?