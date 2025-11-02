Yıldızlardan kötü performans

Dev mücadele öncesinde iki takımın hücumdaki yıldızlarının sahne alması bekleniyordu. Ancak Victor Osimhen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Paul Onuachu ve Felipe Augusto gibi isimler beklentilerin çok altında kaldı. Galatasaray sadece 5 kez isabetli şut çekebilirken, konuk Trabzonspor da 2 kez çerçeveyi bulabildi. Cimbom 1.31 gol beklentisi yakalayabilirken, Fırtına'nın gol beklentisi ise 0.47'de kaldı. Yıldızları suskun kalan ev sahibi ekip bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçtan gol atmadan ayrılırken, Trabzonspor ikinci İstanbul deplasmanında da golle buluşamadı