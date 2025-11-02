G.Saray ve Trabzon’un defansı kusursuza yakın oynadı

Galatasaray Trabzonspor maçı gollü ve bol pozisyonlu geçmeye adayken karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bunun nedeni de iki takımın savunmacılarının etkili performansı olarak öne çıktı. Galatasaray'da Lemina-Abdülkerim, Trabzonspor'da da oyundan çıkana kadar Savic-Batagov ve daha sonra da Baniya, Osimhen ve Onuachu gibi önemli yıldızları durdurmayı başardı. İki takımın stoperleri de yaptıkları kritik müdahalerle hem rakiplerinin pozisyona girmelerini önledi hem de takımlarının maçta kalmasını sağladı.

ETKİSİZ KALDI

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu dün Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı'nın markajında kalıp oldukça etkisiz bir performans ortaya koydu.



7 DAKİKADA OYUNDAN ATILDI

Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Galatasaray derbisinin 83. dakikasında oyuna girmişti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 90. dakikada Sallai'ye yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Faslı futbolcu 7 dakika oyunda kalabildi.



Mario Lemina derbi boyunca savunmada etkili bir performans sergiledi.



İki takımın savunmacıları yaptıkları müdahaleler ile maçta bir tarafın öne geçmesini engelledi.



