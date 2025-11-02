Barış Alper yuhalandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son dönemde gösterdiği kötü performansa rağmen Barış Alper Yılmaz'ı yine ilk 11'de görevlendirdi. 3-1 kazanılan Bodo Glimt maçında oyundan çıkarken taraftarların protesto ettiği milli futbolcu Göztepe maçı öncesi taraftarlarla barışmıştı. Ancak dün Barış Alper aynı senaryoyu yeniden yaşadı. Karşılaşma boyunca etkisiz bir performans sergileyen ve sürekil top kayıpları yapan yıldız fubolcu 74. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı. Bu sırada tribünlerden yine ıslık sesleri yükseldi.

ÜZÜLECEK DEĞİLİM

Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçından sonra "Ben sıfırdan geldim. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Üzülecek ya da mentalimi düşürecek bir çocuk asla değilim" diye konuştu.