Galatasaray 1 aylık süreçte birbirinden zorlu sınavlar verecek!

G.Saray'ın kader virajı... Sarı-Kırmızılılar, bugün başlayacak zorlu maratonda birbirinden kritik maçlara çıkacak. Cimbom, 1 ay boyunca hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde hayati maçlar oynayacak. Galatasaray'ın özellikle Devler Ligi'nde oynayacağı iki maç konumunu da netleştirmiş olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 maçtan da galibiyetle ayrılarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor. Aslan, bugün evinde Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra 5 Kasım'da Hollanda'da Ajax'ın karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak.



1 ARALIK'TA RAKİBİ FENERBAHÇE

Sarı-Kırmızılılar, Hollanda dönüşü ise 9 Kasım'da Süper Lig'de Kocaelispor'un konuğu olacak. 22 Kasım'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, 3 gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta Union SG. ile mücadele edecek. Süper Lig'in lideri Galatasaray, 1 Aralık'ta ise Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor maçıyla birlikte başlayacak maratonda kritik mücadeleleri kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

İŞTE O MAÇLAR



1 Kasım Trabzon

5 Kasım Ajax (D)

25 Kasım Union SG

1 Aralık F.Bahçe (D)