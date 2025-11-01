Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıkıyor

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkmak için artık günleri sayıyor. Genel kurulda yetki alan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Bankalar Birliği'nden çıkmak için işlemleri hızlandırdı. Başkan Saran, Gaziantep'ten dönüp Bankalar Birliği için gerekli randevuları aldı. Normalde 2 hafta süren bürokratik işlemler tamamlandı. Sarı- Lacivertli kulüp, kısa bir süre içinde Bankalar Birliği'nden çıkacak. Sadettin Saran, Ataşehir Finans Kent Merkezi'nde Ziraat Bankası ve Emlak Konut GYO Genel Müdürlükleri'ni ziyaret etti. Ziyarete Murat Salar, İlker Arslan ve Ömer Topbaş da katıldı.



