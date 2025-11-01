PODCAST CANLI YAYIN
Cimbom kritik maça Şampiyonlar Ligi felsefesi çıkacak! Hedef kontrollü agresiflik

Galatasaray, Trabzonspor karşısında Bodo/Glimt modelini uygulayacak. Maçın planı net: Ön alan baskısı, agresif pres ve tempoyu belirleyen bir oyun

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2025
Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu akşam sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında hata payı bırakmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadeleye "Bodo/ Glimt" taktiği ile çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk, ekibine yüksek tempolu pres planını ezberletti. Galatasaray, karşılaşmaya önde baskı yaparak başlamayı ve erken golle üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor. Maçın ilk bölümünde ön alan baskısı ve agresif presle rakibini hataya zorlamak isteyen Cimbom, skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra ise tempoyu kontrol altına almayı planlıyor.

BOĞUCU OYUN PLANI
Buruk'un ikinci aşamadaki amacı, topa sahip olarak oyunun temposunu belirleyen taraf olmak. Galatasaray cephesinde bu strateji "kontrollü agresiflik" olarak tanımlanıyor. Rakibe alan bırakmadan oynayacak olan Sarı- Kırmızılılar, hem rakibini boğmak hem de oyunu olgunlaştırmak istiyor. Galatasaray bu felsefe ile Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bodo/Glimt'i 3-1 yenmişti. Okan Buruk'un bu iki aşamalı planı, Galatasaray'a hem enerjik hem de dengeli bir oyun kimliği kazandırmayı amaçlıyor

SARI KART ALARMI
Derbi öncesi Galatasaray'da Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında yer alıyor... Torreira, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta ligde deplasmandaki Kocaelispor mücadelesinde yer alamayacak.

100'LERİ GÜLECEK
Galatasaray'da bu hafta 2 önemli isim için özel bir karşılaşma olacak. Sarı-Kırmızılı ekibin savunmadaki istikrarlı ismi Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan takımın golcü yıldızı Mauro Icardi de Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda 100. maçına çıkacak. Arjantinli futbolcu, bu süreçte attığı goller ve yaptığı katkılarla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

SON KARAR BARIŞ
Galatasaray'da Trabzonspor derbisinde Kaan stoperde, orta sahada Lemina, Torreira ve Sara oynayacak. Kanatta Yunus'un yedek kalacağı belirtildi. Sağ kanatta Yunus'un yerine Barış olacak. Sol kanatta ise Sane'nin oynayacağı gelen bilgiler arasında. Bu dizilişle Okan Buruk, derbide topa sahip olma ve mücadele gücü yüksek bir takım planlıyor.

SINGO KADRODA AMA 11'DE YOK
Teknik direktör Okan Buruk ve kulüp doktoru, Wilfried Singo'nun son durumunu değerlendirerek oynayıp oynamayacağına karar verecek. Ancak Sarı-Kırmızılılar'da, tam anlamıyla hazır olmayan oyuncuların riske edilmemesi prensibi sürüyor. Bu nedenle Wilfried Singo'nun bugünkü karşılaşmada ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Fildişili savunma oyuncusunun maç kadrosunda olacağı belirtildi.

