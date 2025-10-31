İsmail’e Brighton kancası

İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer listesine aldı. İngiliz kulübünün, son haftalarda form grafiğini yükselten 26 yaşındaki milli futbolcunun performansını yakından takip ettiği ve transfer için ön çalışma başlattığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe'den daha önce Brighton'a 30 milyon euro bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, eski takım arkadaşını İngiliz kulübüne olumlu bir şekilde tavsiye etti. Stuttgart ve Nice maçlarında yakından izlenen İsmail Yüksek'in, bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde de gözlem altında olacağı belirtildi. Değeri 11 milyon euro olarak gösterilen İsmail'in, sezon sonuna kadar Brighton tarafından yakından takip edileceği ve performansının bu süreçte transfer planlarını şekillendireceği öğrenildi.