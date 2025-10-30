PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener Sörloth için 35 milyon Euro'luk teklif yapacak iddiası

İspanyol medyasındaki haberlere göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde Atletico Madrid’in golcüsü Alexander Sörloth için yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yapacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2025
Fener Sörloth için 35 milyon Euro’luk teklif yapacak iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe devre arası yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Jhon Duran'ın sakatlığı ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması sonrası elinde sadece En-Nesyri kalan Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Fichajes'in haberine göre Sarı-Lacivertliler bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Norveçli yıldız golcünün yüksek bir maaşla ikna edilmesi bekleniyor. Alexander Sörloth bu sezon İsponyol devi Atletico Madrid formasıyla 14 karşılaşmada boy gösterdi. Bu maçlarda 29 yaşındaki futbolcu 2 gollük skor katkısı verdi. Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. 66 kez Noveç Milli Takımı'nda boy gösteren Sörloth, 24 kez fileleri havalandırdı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore’de bir araya geldi
CANLI ANLATIM | Gebze’de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | 19 saatin ardından baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Kuruluş Orhan ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
İdefix
Beyoğlu’nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti’ni Külliye’de kabul edecek! PKK’nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı’ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze’de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti
CHP’nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze’deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray’a! Transferde dev hamle
CHP’li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılıktan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için 15 Temmuz’u önceden biliyordu iddiası: Paraları yurt dışına aktarın | Soros mu fonladı?
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için 15 Temmuz’u önceden biliyordu iddiası: Paraları yurt dışına aktarın | Soros mu fonladı? İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı? Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik telefonu! Başarının tekrarını bekliyorum Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum" Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix’e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor CHP’li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılıktan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi Türkiye’den ateşkesi ihlal eden İsrail’e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun! Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun! Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller! Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!