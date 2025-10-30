Fener Sörloth için 35 milyon Euro’luk teklif yapacak iddiası

Fenerbahçe devre arası yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Jhon Duran'ın sakatlığı ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması sonrası elinde sadece En-Nesyri kalan Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Fichajes'in haberine göre Sarı-Lacivertliler bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Norveçli yıldız golcünün yüksek bir maaşla ikna edilmesi bekleniyor. Alexander Sörloth bu sezon İsponyol devi Atletico Madrid formasıyla 14 karşılaşmada boy gösterdi. Bu maçlarda 29 yaşındaki futbolcu 2 gollük skor katkısı verdi. Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. 66 kez Noveç Milli Takımı'nda boy gösteren Sörloth, 24 kez fileleri havalandırdı