TFF 371 hakemin bahis oynadığını açıkladı: Şüpheliler PFDK’ya sevk edilecek! Liglerin durumu ne olacak?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakemin bahis oynadığı tespit edildi” dedi. Hacıosmanoğlu, “Disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa temizlememiz lazım” diye konuştu

Giriş Tarihi :28 Ekim 2025
TFF 371 hakemin bahis oynadığını açıkladı: Şüpheliler PFDK'ya sevk edilecek! Liglerin durumu ne olacak?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı" dedi


BAŞSAVCILIK: İHBAR NİTELİĞİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, nisan ayında başlatılan soruşturmanın Antalya'daki dosya ile birleştirildiğini, Hacıosmanoğlu'nun sözlerinin de ihbar niteliğinde değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Söz konusu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222, 7405 ve 7258 sayılı kanuna muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir." denildi

CEZALARINI ALACAKLAR


Riva'da kameraların karşısına çıkan Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda yeni bir milat başlatıyoruz. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı" diye konuştu. Tek tek rakamları açıklayan Hacıosmanoğlu, "371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar" ifadesini kullandı.


ŞİMDİ NE OLACAK?


TFF'NIN başlattığı operasyonun ardından akıllara "Bundan sonra ne olacak?" sorusu geldi. Alınan bilgilere göre, hakkında bahis şüphesi bulunan hakemler tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilecek ve soruşturma bitene kadar görev yapamayacak. MHK yeni bir hakem havuzu oluşturacak ve özellikle alttan genç isimler üst klasmanlara çıkarılacak. Liglerin durdurulması veya ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil. TFF sürekli gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirecek.

