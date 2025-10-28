4 büyüklerden arka arkaya açıklama: Takipteyiz!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis operasyonunun yankıları büyük oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra 4 büyük kulüpten arka arkaya açıklamalar geldi. Fenerbahçe, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız. Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır" derken, Galatasaray, "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız." ifadesini kullandı. Beşiktaş, "Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz" çağrısını yaptı. Trabzonspor da, "TFF'nin bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir" dedi.