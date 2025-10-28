SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

4 büyüklerden arka arkaya açıklama: Takipteyiz!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklaması çok büyük yankı uyandırdı. 4 büyük kulüp sosyal medyadan arka arkaya açıklamalar yaptı. Ortak görüş, “Konunun takipçisiyiz” oldu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2025
4 büyüklerden arka arkaya açıklama: Takipteyiz!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis operasyonunun yankıları büyük oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra 4 büyük kulüpten arka arkaya açıklamalar geldi. Fenerbahçe, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız. Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır" derken, Galatasaray, "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız." ifadesini kullandı. Beşiktaş, "Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz" çağrısını yaptı. Trabzonspor da, "TFF'nin bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir’de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Beştepe’de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan’dan iş birliği mesajı
Kuruluş Orhan
4x4’lük Kanarya! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Kalyon Holding
CHP’de iç savaş büyüyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu ve fondaş medyaya sert tepki!
İdefix
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon’u avcı yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kriz trajediye dönüştü: Maaşını alamayan işçi intihar etti
MI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Bell’i anımsattı
İBB’de casusluk Ekosistemi! Soruşturmada kilit halka İstanbul Senin uygulaması: 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı
Türk Telekom
İmzalar atıldı: Türkiye’ye 44 Eurofighter geliyor! Bakan Güler tarih verdi!
İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama
CIA-NSA-MI6 ile İBB’yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve 2. Cambridge Analytica
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Başsavcılık düğmeye bastı: Geriye dönük 5 yıllık inceleme başlatıldı
A’dan Z’ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2’li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB’den geldi! SSK BAĞKUR’lu için 6.4 puanlık refah payı masada