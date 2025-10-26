Galatasaray’da başarının sırrı aile olmak!

Başarı asla tesadüf değildir... Son 3 sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray'ın başarısındaki en büyük sır aile kültürünü sonuna kadar yaşatması. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte birçok olumsuz olayla karşılaştı ama bunları doğru hamleler ve aile kültürüne verdiği önemle alt etmeyi başardı. Örneğin, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Wanda ile ayrılık sürecinde arkadaşları ona sürekli destek oldu. Sakatlığı süresince de destek çıktılar. Arjantinli yıldız bu süreçten mental anlamda güçlenerek çıktı. Cimbom'un bir başka yıldızı İlkay Gündoğan, milli ara öncesi formsuz bir dönem geçiren Leroy Sane'nin arkasında durdu. Alman yıldız aldığı destek sonrasında Başakşehir ve Bodo Glimt maçında muhteşem performans gösterdi. Son olarak Okan Buruk, 'Önce aile' dedi ve Lucas Torreira'ya kritik Göztepe maçı öncesi kalp krizi geçiren babasının yanına gitmesine izin verdi. Üstelik Göztepe maçında İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Okan hoca, orta saha rotasyonunda eksik kalacağını bildiği halde tereddüt etmeden Torreira'nın Uruguay'a gitmesini istedi.

BENİM İÇİN ÖNCELİK AİLE

Babası kalp krizi geçirdiği için Uruguay'da olan Torreira, Göztepe maçında oynamak istedi. Okan hoca, "Önce aile" dedi...



Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon 12 maçta 10 galibiyet aldı.



