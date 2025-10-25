Samsunspor doğru yapılanmayı tüm Türkiye’ye gösterdi!

Samsunspor, Avrupa'ya muhteşem bir başlangıç yaptı. Konferans Ligi'nde ikinci maçında Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'i 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Karadeniz temsilcisi, hem sahada hem de skor tabelasında rakiplerine gözdağı verdi. Bir önceki maçta ise geçen sezon Konferans'ta çeyrek final oynayan Polonya ekibi Legia Varşova'yı deplasmanda yenmeyi başaran Samsunspor, büyük bir başarıya imza attı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde, kulüp 27 yıl aradan sonra Avrupa zaferlerini yeniden tatmanın gururunu yaşıyor. Reis, 51 maçta ortalama 1.80 puan gibi etkileyici bir performansla takımını zirveye taşıdı. Temsilcisimiz geçen sezon transfer yasağına rağmen Süper Lig'i 3. sırada bitirdi.

BÜYÜK GURUR

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "Takımımızın Avrupa'da gösterdiği performans bizleri son derece mutlu ediyor. Samsunspor'un Avrupa'da adından söz ettirmesi hedefimizdi, şimdi bunu başardık" diyerek gururunu dile getirdi.



