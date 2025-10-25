PODCAST CANLI YAYIN
Samsunspor doğru yapılanmayı tüm Türkiye'ye gösterdi!

Transfer yasağına rağmen Samsunspor geçen yıl ligi 3. bitirdi ve Avrupa macerasına muhteşem bir başlangıç yaptı. Karadeniz ekibi, ilk iki Avrupa maçını gol yemeden kazanarak Türk futbolunda bir ilke imza attı

Giriş Tarihi :25 Ekim 2025
Samsunspor doğru yapılanmayı tüm Türkiye’ye gösterdi!

Samsunspor, Avrupa'ya muhteşem bir başlangıç yaptı. Konferans Ligi'nde ikinci maçında Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'i 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Karadeniz temsilcisi, hem sahada hem de skor tabelasında rakiplerine gözdağı verdi. Bir önceki maçta ise geçen sezon Konferans'ta çeyrek final oynayan Polonya ekibi Legia Varşova'yı deplasmanda yenmeyi başaran Samsunspor, büyük bir başarıya imza attı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde, kulüp 27 yıl aradan sonra Avrupa zaferlerini yeniden tatmanın gururunu yaşıyor. Reis, 51 maçta ortalama 1.80 puan gibi etkileyici bir performansla takımını zirveye taşıdı. Temsilcisimiz geçen sezon transfer yasağına rağmen Süper Lig'i 3. sırada bitirdi.

BÜYÜK GURUR
Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "Takımımızın Avrupa'da gösterdiği performans bizleri son derece mutlu ediyor. Samsunspor'un Avrupa'da adından söz ettirmesi hedefimizdi, şimdi bunu başardık" diyerek gururunu dile getirdi.

