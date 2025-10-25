NBA’de bahis skandalı!

NBA'de şüphelenilen bir bahis skandalı kapsamında Miami Heat oyuncusu Terry Rozier, Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups ve eski NBA yıldızı Damon Jones'un da aralarında bulunduğu 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sürerken, Amerikan basınından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre örneğin, Rozier'in 2023 yılında Charlotte Hornets formasıyla oynadığı bir maçta 200.000 Dolar ödeme aldığı ve NBA yönetiminin bu durumdan haberdar olduğu iddia ediliyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun bahis oyunlarının organize edilmesine bazı mafya örgütlerinin de dahil olduğunu söylediğini belirttiği birçok kaynakta ifade edildi.



