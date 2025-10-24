Paul Onuachu rekor tazeleme peşinde!

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Eyüpspor maçına rekor hedefiyle çıkacak. Rizespor filelerini de havalandırarak Bordo-Mavili formayla ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısını gösteren deneyimli golcü bu süreçte 5 gole imza attı. Onuachu, en son 2021- 22 sezonunda Genk formasıyla art arda 4 maçta 7 gol kaydetmişti. 2.01'lik golcü yarın Eyüpspor karşısında da gol atması halinde, Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini tekrarlayacak.

Nijeryalı yıldız, Eyüpspor karşısında gol atarsa yeniden seri yakalayacak.